Le ultimissime sulle probabili formazioni di Manchester United-Atalanta

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’è attesa dalla grande sfida di Champions League a Old Trafford, contro il. Solskjaer deve rinuncniare per infortunio a Varane, Diallo Traoré e Martial. L’attacco verrà guidato da Cristiano Ronaldo, supportato da Greenwood, Fernandes e Rashford nel 4-2-3-1. In mediana probabile impiego di Fred e McTominay, con Pogba in panchina. Gasperini non può contare su Toloi e Djimsiti, oltre ai lungodegenti Hateboer, Gosens e Pessina. Il tecnico nerazzurro pensa all’impiego di De Roon come centrale difensivo, insieme a Demiral e Palomino. In mediana ci sarebbe dunque spazio per Koopmeiners, in coppia con Freuler. Conferme per Pasalic, sarà lui a supportare il tandem formato da Malinovskyi e Zapata. Ecco lescelte dei due tecnici:...