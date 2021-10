Le relazioni difettose: Come innamorarsi della persona giusta (e non soffrire)? (Di martedì 19 ottobre 2021) Cara Ester, ultimamente mi sono ritrovata spesso a leggere la tua rubrica così oggi ti scrivo per la prima volta. Sono A, ho 33 anni, sono una ragazza Come tante con l’unica differenza che fino a qualche anno fa la mia vita ruotava solo (o in maniera prioritaria) attorno alle ambizioni. Mi sono impegnata molto nello studio, diventando prima un medico e poi un chirurgo. Gli amici e le amiche non sono mai mancati, ho avuto i miei divertimenti (ho viaggiato tantissimo, adoro lo sport) e alcune storielle senza particolare coinvolgimento emotivo. L’amore? Sembrava non avermi veramente sfiorata fino a 4 anni fa. Ovviamente apparteneva alla prima categoria, l’amore del tutto immaginario (ti ho letta con attenzione). Sofferenze infernali, pianti che da adolescente non mi sarei concessa nemmeno per scherzo. A quello è poi seguito uno parzialmente immaginario, con ... Leggi su iodonna (Di martedì 19 ottobre 2021) Cara Ester, ultimamente mi sono ritrovata spesso a leggere la tua rubrica così oggi ti scrivo per la prima volta. Sono A, ho 33 anni, sono una ragazzatante con l’unica differenza che fino a qualche anno fa la mia vita ruotava solo (o in maniera prioritaria) attorno alle ambizioni. Mi sono impegnata molto nello studio, diventando prima un medico e poi un chirurgo. Gli amici e le amiche non sono mai mancati, ho avuto i miei divertimenti (ho viaggiato tantissimo, adoro lo sport) e alcune storielle senza particolare coinvolgimento emotivo. L’amore? Sembrava non avermi veramente sfiorata fino a 4 anni fa. Ovviamente apparteneva alla prima categoria, l’amore del tutto immaginario (ti ho letta con attenzione). Sofferenze infernali, pianti che da adolescente non mi sarei concessa nemmeno per scherzo. A quello è poi seguito uno parzialmente immaginario, con ...

