Le regioni dove il tempo peggiorererà nel weekend

(Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - Come anticipato nei giorni scorsi ecco che un robusto campo di alta pressione si sta espandendo sull'Europa centro-occidentale e sul Mediterraneo. Condizioni meteo stabili nella giornata odierna in Italiaavremo cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Unica eccezione è rappresentata dall'estremo Sud. Su Sicilia e zone interne della Calabria infatti avremo ancora la possibilità di qualche acquazzone orali sparso a causa delle correnti instabili in quota dai quadranti nord-orientali. Seconda metà della settimana con alta pressione in cedimento. Culmine del periodo anticiclonico tra oggi e domani, a seguire avremo una vasta a profonda circolazione depressionaria che dalla Scandinavia piloterà una saccatura fin sull'Europa centro-occidentale. Negli ultimi due giorni della settimana condizioni meteo in peggioramento a causa di un flusso ...