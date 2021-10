Le parole della compagna di Gigi D’Alessio dopo l’intervista di Anna Tatangelo (Di martedì 19 ottobre 2021) A Verissimo Anna Tatangelo non ha voluto dire molto su Gigi D’Alessio e la sua nuova compagna ma dopo l’intervista Denise Esposito ha postato una storia che sembra fare riferimento alla cantante. Magari sarà solo un caso ma se ne parla e salta fuori che la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio ha pubblicato una storia con una frase che in molti collegano ad Anna. La cantante madre del quarto figlio di Gigi ha confermato di avere saputo dell’arrivo del quinto figlio attraverso i giornali, che anche Andrea ha saputo tutto in questo modo. Chissà perché Denise Esposito, che in genere non è molto social, ha voluto condividere una frase così forte, senza pensare che più di qualcuno l’avrebbe collegata alla ex ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 19 ottobre 2021) A Verissimonon ha voluto dire molto sue la sua nuovamaDenise Esposito ha postato una storia che sembra fare riferimento alla cantante. Magari sarà solo un caso ma se ne parla e salta fuori che la nuova fidanzata diha pubblicato una storia con una frase che in molti collegano ad. La cantante madre del quarto figlio diha confermato di avere saputo dell’arrivo del quinto figlio attraverso i giornali, che anche Andrea ha saputo tutto in questo modo. Chissà perché Denise Esposito, che in genere non è molto social, ha voluto condividere una frase così forte, senza pensare che più di qualcuno l’avrebbe collegata alla ex ...

