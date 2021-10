Le lezioni che queste amministrative hanno dato alla politica (Di martedì 19 ottobre 2021) "Penso ci siano due piccole lezioni su queste amministrative": Claudio Cerasa commenta ad Agorà i risultati di queste elezioni, che hanno visto il centrosinistra imporsi quasi dovunque. "Il primo tema riguarda la classe dirigente del centrodestra, perché non è un caso che siano stati scelti questi candidati, che sono il riflesso di una classe dirigente inconcludente, contraddittoria, che non riesce a definire una linea chiara. E soprattutto che dovrebbe imparare a trattare i suoi elettori da adulti. Salvini e Meloni sono rimasti a un'agenda pre pandemica ma il mondo è cambiato e loro non riescono a capirlo. L'altro tema riguarda la sinistra e il Pd, perché la vittoria è netta e chiara. Ma è una vittoria che avviene più per demeriti del centrodestra che per straordinari meriti ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 ottobre 2021) "Penso ci siano due piccolesu": Claudio Cerasa commenta ad Agorà i risultati di, chevisto il centrosinistra imporsi quasi dovunque. "Il primo tema riguarda la classe dirigente del centrodestra, perché non è un caso che siano stati scelti questi candidati, che sono il riflesso di una classe dirigente inconcludente, contraddittoria, che non riesce a definire una linea chiara. E soprattutto che dovrebbe imparare a trattare i suoi elettori da adulti. Salvini e Meloni sono rimasti a un'agenda pre pandemica ma il mondo è cambiato e loro non riescono a capirlo. L'altro tema riguarda la sinistra e il Pd, perché la vittoria è netta e chiara. Ma è una vittoria che avviene più per demeriti del centrodestra che per straordinari meriti ...

