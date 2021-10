Le Iene | stasera su Italia 1 la terza puntata | le anticipazioni

(Di martedì 19 ottobre 2021) Letornano in TVsu1 alle 21:20 con lache vedrà Elisabetta Canalis nei panni di co-conduttrice: ecco lesu1 ale 21:20 tornano Lecon la. Protagonista per una sera alla conduzione dello show con Nicola Savino e la Gialappa's Band, sarà Elisabetta Canalis che commenta: "Sono molto felice, condurre Leè sempre stato un sogno e so già che ci divertiremo moltissimo. Io e Nicola saremo le vittime preferite dei Gialappi!" Nelledella: Filippo Roma torna sul caso del doppio lavoro del Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che, tra il 2018 e il ...

Ultime Notizie dalla rete : Iene stasera

LE IENE

