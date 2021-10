Le durissime accuse del deputato Lollobrigida alla ministra Lamorgese (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - "Lei su sabato 9 ottobre ha mentito", è l'accusa rivolta da FdI alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, dopo l'informativa in Aula della Camera sui disordini nella Capitale in occasione della manifestazione contro il green pass. Il capogruppo Francesco Lollobrigida cita un articolo in cui si riporta che "Castellino, pur sotto Daspo, è andato allo Stato, quindi "non scarichi sulle forze di polizia le sue responsabilità". E ancora: "Il Sottosegretario Gabrielli non l'ha informata di quanto stava per accadere? I nostri servizi segreti sono così inefficienti? Possibile che se 15 mila persone arrivano in piazza lei dica che non se ne è accorta? È normale che Gabrielli con delega alla Pubblica sicurezza non le passi informazioni tali da capire cosa sta accadendo? Chieda a Gabrielli: nel 2015 ... Leggi su agi (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - "Lei su sabato 9 ottobre ha mentito", è l'accusa rivolta da FdIdell'Interno Luciana, dopo l'informativa in Aula della Camera sui disordini nella Capitale in occasione della manifestazione contro il green pass. Il capogruppo Francescocita un articolo in cui si riporta che "Castellino, pur sotto Daspo, è andato allo Stato, quindi "non scarichi sulle forze di polizia le sue responsabilità". E ancora: "Il Sottosegretario Gabrielli non l'ha informata di quanto stava per accadere? I nostri servizi segreti sono così inefficienti? Possibile che se 15 mila persone arrivano in piazza lei dica che non se ne è accorta? È normale che Gabrielli con delegaPubblica sicurezza non le passi informazioni tali da capire cosa sta accadendo? Chieda a Gabrielli: nel 2015 ...

Informativa del ministro Lamorgese sugli incidenti di Roma al Senato. LA DIRETTA Il responsabile del Viminale ha difeso alla Camera il proprio operato sui fatti che hanno portato all'assalto della Cgil dopo la manifestazione No green pass di piazza del Popolo sabato 9 ottobre ...

