Lazio, le ultime dall'allenamento odierno con vista Europa League (Di martedì 19 ottobre 2021) Le ultime dall'allenamento odierno della Lazio in vista della partita contro il Marsiglia in Europa League Assente all'allenamento di ieri della Lazio Luis Alberto, le condizioni dello spagnolo non preoccupano in vista della partita contro il Marsiglia in Europa League. LEGGI LazioNEWS24 PER AVERE MAGGIORI DETTAGLI Contro i francesi quindi potrebbe farcela, visto che oggi è tornato ad allenarsi in gruppo. Sarri ha provato in avanti Zaccagni insieme agli inamovibili Immobile e Felipe Anderson. In difesa, visto che non ci saranno con il Verona, provata la coppia Acerbi-Luiz Felipe. L'articolo proviene da Calcio News 24.

