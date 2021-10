Lazio - caso tamponi, l'avvocato Gentile: "Chiesta assoluzione" (Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA - Terminato il processo - bis della giustizia sportiva per quanto riguarda il caso tamponi della Lazio che vede implicati Claudio Lotito e i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia. Il tutto è stato ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA - Terminato il processo - bis della giustizia sportiva per quanto riguarda ildellache vede implicati Claudio Lotito e i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia. Il tutto è stato ...

Advertising

Gazzetta_it : I giorni che Inzaghi non può sbagliare. Caso tamponi Lazio, serve una sanzione seria. L’editoriale del direttore St… - mariottismo : @bimbadibasic Così ho letto su Instagram, la Lazio farebbe ricorso nel caso gliene diano due - infoitsport : Lazio, caso tamponi: in Corte d'appello oggi si decide il futuro di Lotito - infoitsport : Lazio, caso tamponi: il giorno verità per Lotito, ecco cosa rischia - Manhattan_gobbo : @granatiere1906 Mi raccomando, non dire nulla sul fatto che andavano espulsi un paio di interisti per la rissa cont… -