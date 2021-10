Lavori al Palazzo Ducale di Mondragone: il sindaco manda via la ditta appaltatrice (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMondragone (Ce) – Il sindaco Virgilio Pacifico ha chiesto all’Ufficio Tecnico del Comune di Mondragone di avviare le procedure per la risoluzione del contratto con la ditta titolare dei Lavori di pavimentazione dell’area antistante il Palazzo Ducale. “Basta! È inconcepibile che Lavori che dovevano durare da cronoprogramma iniziale al massimo 100 giorni lavorativi, si siano protratti fino ad oggi senza ancora concludersi”, dichiara il primo cittadino. “Se è vero che una parte del ritardo è stata determinata indubbiamente dalla sospensione Lavori imposta per legge a causa del COVID-19, è pure vero che si tratta di un dilazione dei tempi di esecuzione delle opere alquanto grave ed addebitabile solo alla ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – IlVirgilio Pacifico ha chiesto all’Ufficio Tecnico del Comune didi avviare le procedure per la risoluzione del contratto con latitolare deidi pavimentazione dell’area antistante il. “Basta! È inconcepibile cheche dovevano durare da cronoprogramma iniziale al massimo 100 giorni lavorativi, si siano protratti fino ad oggi senza ancora concludersi”, dichiara il primo cittadino. “Se è vero che una parte del ritardo è stata determinata indubbiamente dalla sospensioneimposta per legge a causa del COVID-19, è pure vero che si tratta di un dilazione dei tempi di esecuzione delle opere alquanto grave ed addebitabile solo alla ...

