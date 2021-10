L'Austria verso l'obbligo di green pass sul lavoro ma tamponi gratuiti (Di martedì 19 ottobre 2021) Una misura di protezione visto quello che sta succedendo: in Austria è in vista l'obbligo di green pass sul posto di lavoro, ma con test gratuiti nelle aziende. Lo prevede un accordo raggiunto dal ... Leggi su globalist (Di martedì 19 ottobre 2021) Una misura di protezione visto quello che sta succedendo: inè in vista l'disul posto di, ma con testnelle aziende. Lo prevede un accordo raggiunto dal ...

Advertising

RadioItaliaIRIB : L'Austria verso l'obbligo di green pass sul lavoro - globalistIT : L’Italia fa da apripista, ditelo agli scalmanati #GreenPass #Austria #Covid #Coronavirus - alto_adige : L'Austria verso l'obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro (come in Italia) ma con tamponi gratis. Trovato l'acco… - PivaEdoardo : RT @cjmimun: Austria: verso Green pass per il lavoro, ma test gratis - cjmimun : Austria: verso Green pass per il lavoro, ma test gratis -