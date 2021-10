Laura | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 19 ottobre 2021)è unmolto popolare nella tradizione italiana, anche se negli ultimi anni ilha subito una leggera flessione. La suaè latina e connessa con l’alloro, laurus, l’albero sacro al dio Apollo (che trasformò la ninfa Dafne proprio in un albero di questa pianta) ed è simbolo di sapienza e gloria. Non a caso, la corona d’alloro era un tempo il simbolo di poeti e letterati e, ancora oggi, viene posta sul capo dei neolaureati. Per estensione, indica colei che porta l’alloro, in riferimento appunto alla corona di alloro (laurea) che veniva posta sul capo dei poeti e dei generali vittoriosi e che negli ambienti cristiani è riferita al martirio. Per etimologia ilè quindi legato a Lorenzo e Laurel, mentre perè analogo a Kelila e Dafne. Il ...