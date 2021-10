Laura Pausini | il lieto annuncio dopo il lungo “letargo” | c’è pure la data – FOTO

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ottime notizie per tutti i fan della cantante romagnola, vincitrice del Golden Globe.manda in visibilio il popolo del web con uninatteso. Fan in subbuglio per… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

MoonOfArt : RT @CaptaiNdundito: Evil Laura Pausini - fra_bruzzese : @cestgwen @Moulabalkani92i ESTA.A.TE LAURA PAUSINI - OptiMagazine : #LauraPausini BeMe, la nuova data del raduno FanClub nel 2022 - RADIOEFFEITALIA : Laura Pausini - 200 note - FrancoMusiani : RT @similares_: Laura Pausini prima cantante italiana a esibirsi in concerto a Campovolo?! -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini

... diretto dalla regista ed attrice Eleonora Ivone, presente con lo sceneggiatore Angelo Longoni, Il bravo cantautore, vincitore del Golden Globe 2021 per il brano Io si (Seen)insieme ae ...Enrico Casarini Quando abbiamo pensato di fare un allegato speciale sulei si è dimostrata subito entusiasta. E ha voluto addirittura partecipare attivamente a questa iniziativa. Perché così è il suo carattere quando si butta in un progetto. E lo conferma ...Nella puntata di ieri del Gf Vip, una lettera della Farnesina rilascia importanti novità su Chico Forti. Chico Forti, il 62enne ex produttore televisivo e velista detenuto dal 20 ...Da martedì 19 ottobre trovate in edicola un allegato davvero speciale: “Storie di musica”. E lei è la protagonista ...