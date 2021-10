Laura Granato, senatrice No Green Pass: caos a Palazzo Madama (Di martedì 19 ottobre 2021) Laura Granato, non ha mostrato il Green Pass per entrare a Palazzo Madama, il consiglio di presidenza impone la regola che non si entra senza certificato. La senatrice non ha voluto esibire il Green Pass entrando in ufficio, lo stesso è stato fatto anche quando è entrata a Palazzo Madama, è stata prontamente segnalata dagli assistenti parlamentari alla questura. Laura Granato, la senatrice entra a Palazzo Madama senza Green Pass (Foto dal web)La senatrice in questione è Bianca Laura Granato, la quale è entrata a ... Leggi su ck12 (Di martedì 19 ottobre 2021), non ha mostrato ilper entrare a, il consiglio di presidenza impone la regola che non si entra senza certificato. Lanon ha voluto esibire ilentrando in ufficio, lo stesso è stato fatto anche quando è entrata a, è stata prontamente segnalata dagli assistenti parlamentari alla questura., laentra asenza(Foto dal web)Lain questione è Bianca, la quale è entrata a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La senatrice no-pass, Laura Granato, è entrata a Palazzo Madama, sede del Senato, rifiutando di mostrare il proprio… - Agenzia_Ansa : La Commissione Affari costituzionali del Senato ha sospeso i propri lavori per la presenza in aula della senatrice… - fattoquotidiano : Senato, Laura Granato (Alternativa c’è) si rifiuta di mostrare il green pass: sospesi i lavori della Commissione Af… - cymaryella : RT @Agenzia_Ansa: Dieci giorni di sospensione: è la sanzione a carico della senatrice Laura Granato, di Alternativa C'è, che si è rifiutata… - cymaryella : RT @Agenzia_Ansa: I senatori che rifiuteranno di esibire il green pass non potranno più entrare a Palazzo Madama. Lo ha deciso il Consiglio… -