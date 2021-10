Laura Granato in Senato senza green pass. Sospesi lavori, "divieto accesso nel Palazzo" (Di martedì 19 ottobre 2021) lavori Sospesi alla commissione Affari costituzionali del Senato: la senatrice ex M5S oggi di Alternativa C’è, Laura Granato, è entrata a Palazzo Madama, sede del Senato, rifiutando di mostrare il proprio green pass e si è recata nella sala dove si riunisce la commissione. Il presidente Dario Parrini ha sospeso i lavori. “Non si può lavorare alla presenza di un trasgressore di una regola fondamentale. Appena saputo che una senatrice senza green pass stava partecipando alla seduta, ho subito sospeso i lavori della commissione” ha spiegato Parrini all’Adnkronos. “Attendo dal consiglio di presidenza e dai questori indicazione su quale ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 ottobre 2021)alla commissione Affari costituzionali del: la senatrice ex M5S oggi di Alternativa C’è,, è entrata aMadama, sede del, rifiutando di mostrare il proprioe si è recata nella sala dove si riunisce la commissione. Il presidente Dario Parrini ha sospeso i. “Non si può lavorare alla predi un trasgressore di una regola fondamentale. Appena saputo che una senatricestava partecipando alla seduta, ho subito sospeso idella commissione” ha spiegato Parrini all’Adnkronos. “Attendo dal consiglio di presidenza e dai questori indicazione su quale ...

