Laura Granato entra senza green pass in Senato: sanzionata (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ottobre 2021 " Lavori sospesi alla commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, dove la senatrice Bianca Laura Granato è entrata senza green pass . sanzionata dal Senato, non potrà ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ottobre 2021 " Lavori sospesi alla commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, dove la senatrice Biancatadal, non potrà ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La senatrice no-pass, Laura Granato, è entrata a Palazzo Madama, sede del Senato, rifiutando di mostrare il proprio… - Agenzia_Ansa : La Commissione Affari costituzionali del Senato ha sospeso i propri lavori per la presenza in aula della senatrice… - fattoquotidiano : Senato, Laura Granato (Alternativa c’è) si rifiuta di mostrare il green pass: sospesi i lavori della Commissione Af… - mariamacina : Laura Granato in Senato senza green pass. Interdetta per 10 giorni | L'HuffPost - Paolo18030138 : RT @Agenzia_Ansa: Dieci giorni di sospensione: è la sanzione a carico della senatrice Laura Granato, di Alternativa C'è, che si è rifiutata… -