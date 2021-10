L' Aquila | bambina di 5 anni muore travolta da porta da calcio

Advertising

Affaritaliani : L'Aquila, muore bambina di 5 anni: travolta da una porta da calcio dismessa - news_mondo_h24 : Tragedia in Abruzzo, bambina travolta e uccisa da una porta da calcio - Il_Centro : #Tragicoincidente #bambinamortaaRoccadiBotte #Bimbauccisadallaportadicalcio #RoccadiBotte ,… -

Ultime Notizie dalla rete : Aquila bambina

La, originaria di Acilia , era arrivata in paese - che conta poco più di 800 residenti - ...posto sono subito arrivati arrivati i soccorritori ed è partita anche un'eliambulanza dall', ...Nonostante il tempestivo arrivo sul posto del personale medico del 118 in elicottero decollato dal piccolo scalo dell', per lanon c'è stato nulla da fare. Sul posto dopo poco sono ...La tragedia è successa a Rocca di Botte (L' Aquila). La bimba, originaria di Acilia, era arrivata in paese per fare visita ad alcuni parenti e stava giocando in presenza dei genitori. I carabinieri in ...La tragedia a Rocca di Botte. La bambina, originaria di Acilia, era arrivata in paese per fare visita ad alcuni parenti e stava giocando in presenza dei genitori ...