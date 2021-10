L’anello di congiunzione tra i nostri dati e la medicina del futuro

Leggi su wired

(Di martedì 19 ottobre 2021) Photo by Luke Chesser on UnsplashNell’ultimo decennio il settore sanitario sta assistendo a un proliferare incontrollato dimedici generati dai pazienti — e non solo. Digitalizzazione e servizi di assistenza sempre più evoluti danno vita a quantitativi di informazioni che solo a cavallo del millennio non era possibile immaginare né stoccare; più di recente l’avvento dei wearable ha dato un’ulteriore, colossale accelerata al medesimo impulso, con dispositivi sui polsi o nelle tasche di decine di milioni di persone che generano informazioni a ritmo continuo. In particolare si stima che ormai un cittadino statunitense su cinque utilizzi uno smartwatch o un fitness tracker, e che nel solo 2020 sono stati smerciati in tutto il mondo 153 milioni di dispositivi indossabili — in aumento del 27 percento rispetto all’anno precedente. Questi gadget tracciano passi, qualità ...