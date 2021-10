Lamorgese: tenuta Paese deve molto a senso reponsabilità (Di martedì 19 ottobre 2021) La "tenuta del Paese deve molto al senso di responsabilità" con la quale è stata vissuta ed affrontata la crisi scaturita dalla emergenza sanitaria". Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) La "delaldi responsabilità" con la quale è stata vissuta ed affrontata la crisi scaturita dalla emergenza sanitaria". Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana ...

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese tenuta Lamorgese: tenuta Paese deve molto a senso reponsabilità La "tenuta del Paese deve molto al senso di responsabilità" con la quale è stata vissuta ed affrontata ... Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese nell'imformativa urgente alla Camera sui ...

Lamorgese: “Nessuna strategia della tensione, ma c’è il rischio intrusione di frange eversive” La ministra Lamorgese è intervenuta dopo le polemiche dei giorni scorsi, con una lunga informativa per rispondere di quanto accaduto durante le ...

