L’amm Cavo Dragone nuovo capo di Stato maggiore della Difesa Tutte le sfide

Leggi su formiche

(Di martedì 19 ottobre 2021) Nessuna sorpresa dell’ultima ora: saràiraglio Giuseppea prendere il posto del generale Enzo Vecciarelli nel ruolo didi. Su proposta del ministro Lorenzo Guerini, il Consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi ha scelto l’attualeMarina per la nomina più rilevante nell’ampia tornata di cambi ai vertici militari, confermando la regola non scritta dell’alternanza tra le Forze armate. Al verticeMarina arriverà inveceiraglio Enrico Credendino. Per l’Aeronautica militare scelto invece il generale Luca Goretti, già vicedidell’Arma ...