L’alluminio sarà il prossimo buco nero della supply chain globale?

Leggi su formiche

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ilflagello del comparto automotive probabilmente. A lanciare l’allarme è il Financial Times, che evidenzia l’importanza del magnesio nella produzionelega metallica – essenziale per la costruzione di un’auto – e percorre la catena di produzione a ritroso fino alla Cina, dove la produzione è ridotta per via di un problema familiare: la crisi energetica. A monte di tutto ci sono vari fattori, tra cui l’incamminarsi di molti Paesi sulla stradatransizione ecologica (con tanto di tasse su carbone e petrolio e mercati di emissioni) e la corsa al gas naturale che ne è derivata, con l’aumento vertiginoso dei prezzi degli idrocarburi. Questo ha avuto ripercussioni pesantissime sui settori industriali più energivori, tra cui quello del. La Cina ...