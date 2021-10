L'allarme dell'Arlef: 'Il friulano è a rischio, 100mila che lo parlano spariranno' (Di martedì 19 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Verifica Green Pass e della temperatura, la Croce Rossa offre un lavoro a Udine Sulle piste da sci in Friuli soltanto con l'assicurazione, l'obbligo ... Leggi su friulioggi (Di martedì 19 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Verifica Green Pass ea temperatura, la Croce Rossa offre un lavoro a Udine Sulle piste da sci in Friuli soltanto con l'assicurazione, l'obbligo ...

Advertising

sportface2016 : +++Allarme per il campo dell'Olimpico, #ItaliaSvizzera potrebbe non giocarsi a #Roma: domani incontro tra la #Figc… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: L'allarme è contenuto nel rapporto sul clima dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale e di altre agenzie pubblicato alla vig… - infoiteconomia : Allarme caro-bollette 'In arrivo altri aumenti record per la fine dell'anno' - cronachecampane : E' l'ottavo suicidio in #Campania dall'inizio dell'anno. L'allarme lanciato dal garante dei detenuti della Campania… - edavid57edavid : RT @repubblica: Allarme caro-bollette 'In arrivo altri aumenti record per la fine dell'anno' [di Luca Pagni] -