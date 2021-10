L’AIA non fermerà Orsato dopo Juve Roma: giallorossi furiosi (Di martedì 19 ottobre 2021) dopo l’arbitraggio insufficiente in Juve-Roma, L’AIA non fermerà Orsato. Una decisione presa male dai giallorossi I vertici delL’AIA hanno deciso che Daniele Orsato non sarà fermato dopo Juve-Roma. Nessun turno di stop per il fischietto di Schio la cui prestazione, nonostante la Roma sia stata penalizzata – si legge su La Gazzetta dello Sport – nell’occasione del rigore, non sarebbe completamente da bocciare. Il fischio del rigore per il contatto Szczesny-Mkhitaryan viene considerato un errore-non errore. O meglio una situazione complicata da valutare nella sua interezza, a parziale discolpa dello stesso Orsato. Una decisione, quest’ultima, presa male ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021)l’arbitraggio insufficiente innon. Una decisione presa male daiI vertici delhanno deciso che Danielenon sarà fermato. Nessun turno di stop per il fischietto di Schio la cui prestazione, nonostante lasia stata penalizzata – si legge su La Gazzetta dello Sport – nell’occasione del rigore, non sarebbe completamente da bocciare. Il fischio del rigore per il contatto Szczesny-Mkhitaryan viene considerato un errore-non errore. O meglio una situazione complicata da valutare nella sua interezza, a parziale discolpa dello stesso. Una decisione, quest’ultima, presa male ...

