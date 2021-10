Lady Gucci: i dettagli inediti svelati dalle autrici Flavia Triggiani e Marina Loi (Di martedì 19 ottobre 2021) Una donna forte, dalla personalità carismatica, a tratti contradditoria. E’ questo il ritratto che appare di Lady Gucci, vedova nera di Maurizio Gucci, colei che fu condannata a ventisei anni di carcere, perché, secondo gli inquirenti, mandante dell’omicidio dell’erede di una delle dinastie di moda più importanti al mondo, morto nel 1995 a causa di tre colpi di pistola. Una vicenda che a distanza di anni riesce a suscitare un’interesse mediatico enorme. Non è un caso infatti che Ridley Scott poterà in scena il 24 novembre 2021, in occasione dei 100 anni dalla fondazione della Maison Gucci, la saga dell’emblematica famiglia. Ma il genio mondiale della cinematografia non è stato l’unico a lasciarsi suggestionare dalla storia di creatività, passioni, successi, scontri (e omicidio) dei Gucci. Patrizia ... Leggi su velvetmag (Di martedì 19 ottobre 2021) Una donna forte, dalla personalità carismatica, a tratti contradditoria. E’ questo il ritratto che appare di, vedova nera di Maurizio, colei che fu condannata a ventisei anni di carcere, perché, secondo gli inquirenti, mandante dell’omicidio dell’erede di una delle dinastie di moda più importanti al mondo, morto nel 1995 a causa di tre colpi di pistola. Una vicenda che a distanza di anni riesce a suscitare un’interesse mediatico enorme. Non è un caso infatti che Ridley Scott poterà in scena il 24 novembre 2021, in occasione dei 100 anni dalla fondazione della Maison, la saga dell’emblematica famiglia. Ma il genio mondiale della cinematografia non è stato l’unico a lasciarsi suggestionare dalla storia di creatività, passioni, successi, scontri (e omicidio) dei. Patrizia ...

Advertising

Kellita32756903 : @viviansangiulia @sangioegiusupp È vero un'ottima idea e il supporto di tutti è stato grande, continuiamo ad ascolt… - bennyxx9 : Lady Gaga perché non ha scritto un canzone per Gucci grande mistero sarebbe stata mossa furba per lei e per il film - knutsonbonde : Lady D Gabrielle Gucci - Monsoon_M5 : RT @vogue_italia: Lady Gaga, stile Hollywood, è tornata ?? e noi non vediamo l'ora di vederla nei panni 'vintage' di Lady Gucci. Se non avet… - AnnaxLGxTS : RT @vogue_italia: Lady Gaga, stile Hollywood, è tornata ?? e noi non vediamo l'ora di vederla nei panni 'vintage' di Lady Gucci. Se non avet… -