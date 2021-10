“L’acquisto di Ronaldo ha fatto bene alla Serie A ma non alla Juve”, la dichiarazione del presidente (Di martedì 19 ottobre 2021) Ieri sera, su Italia 1 da Piero Chiambretti, è intervenuto il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Ha parlato anche della storia tra Cristiano Ronaldo e la Juventus. Inoltre, ha detto la sua sulla corsa scudetto e sulla proposta della via della Federcalcio da intitolare a Mancini. Gravina, dichiarazioni, Ronaldo SulL’acquisto di Ronaldo: “Secondo la mia filosofia no. Ha fatto bene al calcio italiano ma credo che per la Juve non sia stata una buona operazione”. Sulla corsa scudetto: “In questo momento l’asse Milano-Napoli mi sembra ben attrezzata. Poi nel calcio ci sono sempre delle sorprese, aspettiamo la risalita dell’Atalanta ma sarà un bel campionato”. Sulla via per Mancini: “Mi piace come proposta ma aspettiamo il ... Leggi su rompipallone (Di martedì 19 ottobre 2021) Ieri sera, su Italia 1 da Piero Chiambretti, è intervenuto ildella FIGC Gabriele Gravina. Ha parlato anche della storia tra Cristianoe lantus. Inoltre, ha detto la sua sulla corsa scudetto e sulla proposta della via della Federcalcio da intitolare a Mancini. Gravina, dichiarazioni,Suldi: “Secondo la mia filosofia no. Haal calcio italiano ma credo che per lanon sia stata una buona operazione”. Sulla corsa scudetto: “In questo momento l’asse Milano-Napoli mi sembra ben attrezzata. Poi nel calcio ci sono sempre delle sorprese, aspettiamo la risalita dell’Atalanta ma sarà un bel campionato”. Sulla via per Mancini: “Mi piace come proposta ma aspettiamo il ...

