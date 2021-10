LA7 | MENTANA E GRUBER FANNO IL PIENO DI ASCOLTI TRA RICCHI E LAUREATI DOVE SI SFIORA IL 20%

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 19 ottobre 2021) La7 brinda aglie agli incassi pubblicitari in questa fase calda della politica, a partire dalle elezioni. La giornata di lunedì 18 ottobre ha visto l’emittente di Urbano Cairo quarta rete d’Italia e nel pomeriggio terza rete con lo speciale del TgLa7, ovvero l’irrinunciabile appuntamento post elettorale con la Maratonache è arrivata are la curva di Rai1. Lo speciale del Tg1 condotto da Francesco Giorgino sembrava una replica di qualche cinegiornale in bianco e nero. Una formula e una narrazione totalmente sorpassate e infatti la media d’ascolto si è fermata al 9,9% conche più volte ha toccato il 9% in sovrapposizione, con un picco del 10% intorno alle 17.30. Nel target alto spendente lo share sale al 12,5% medio. Grande riscontro in serata per il TgLa7 delle 20 con il 6,8% di share ...