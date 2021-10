La vittoria del Pd e il passo successivo: proporzionale (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Pd esce da trionfatore dalla tornata elettorale amministrativa (vittorie a Roma, Torino, Napoli, Bologna, Milano) e ha ragione di essere soddisfatto. È riuscito a compattare il suo elettorato mentre al centrodestra è capitato il contrario. Anche i vincitori, a guardare i voti assoluti, non hanno aumentato il consenso, se non in pochi casi, il che non cancella la netta prevalenza alle amministrative ma non garantisce affatto un analogo risultato alle politiche, come ha osservato saggiamente il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Una conferma indiretta di questa incertezza viene anche dai sondaggi elettorali nazionali realizzati contemporaneamente ai ballottaggi, che confermano il primato del centrodestra. Questo pone al Pd un problema complesso, quello di costruire un sistema di alleanze che non offuschi la sostanza riformista del centrosinistra. Enrico Letta insiste nella ricerca ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Pd esce da trionfatore dalla tornata elettorale amministrativa (vittorie a Roma, Torino, Napoli, Bologna, Milano) e ha ragione di essere soddisfatto. È riuscito a compattare il suo elettorato mentre al centrodestra è capitato il contrario. Anche i vincitori, a guardare i voti assoluti, non hanno aumentato il consenso, se non in pochi casi, il che non cancella la netta prevalenza alle amministrative ma non garantisce affatto un analogo risultato alle politiche, come ha osservato saggiamente il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Una conferma indiretta di questa incertezza viene anche dai sondaggi elettorali nazionali realizzati contemporaneamente ai ballottaggi, che confermano il primato del centrodestra. Questo pone al Pd un problema complesso, quello di costruire un sistema di alleanze che non offuschi la sostanza riformista del centrosinistra. Enrico Letta insiste nella ricerca ...

