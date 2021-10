La trasferta di Roma vietata ai residenti di Napoli e provincia (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Da oggi alle ore 12 e fino a sabato 23 ottobre alle ore 19 sono in vendita i biglietti del Settore Ospiti per Roma-Napoli, nona giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18. Queste le informazioni per l’acquisto dei tagliandi: Circuito: Rete Nazionale Calcio Vivaticket e online su www.vivaticket.com (ESCLUSI PV Napoli E provincia) PREZZO: 30 Euro – SETTORE DISTINTI NORD OVEST (INGRESSO 50-52). Capienza max consentita 75%. Requisiti: Divieto di acquisto per residenti Napoli e provincia. Obbligo di inserimento a sistema della Fidelity Card SSC Napoli. Cambio Utilizzatore vietato. Limitazione prevista per acquisto altri settori sul canale web asRoma.com à divieto di acquisto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Da oggi alle ore 12 e fino a sabato 23 ottobre alle ore 19 sono in vendita i biglietti del Settore Ospiti per, nona giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18. Queste le informazioni per l’acquisto dei tagliandi: Circuito: Rete Nazionale Calcio Vivaticket e online su www.vivaticket.com (ESCLUSI PV) PREZZO: 30 Euro – SETTORE DISTINTI NORD OVEST (INGRESSO 50-52). Capienza max consentita 75%. Requisiti: Divieto di acquisto per. Obbligo di inserimento a sistema della Fidelity Card SSC. Cambio Utilizzatore vietato. Limitazione prevista per acquisto altri settori sul canale web as.com à divieto di acquisto ...

