La tragedia di Linda Evangelista | viva ma non più instagrammabile

(Di martedì 19 ottobre 2021) Le camerette delle liceali degli anni Ottanta avevano muri che erano bacheche social. Appiccicati c’erano quelli che ci facevano sangue e quelle che ci ispiravano, proprio come ora (ormoni e ambizioni restano immutabili attraverso le epoche). Sulla mia c’era anche la pagina strappata da una rivista patinata. La pubblicità d’un profumo.non era la mia preferita, dell’infornata irripetibile e pazzeschissima delle modelle di quegli anni. Ce n’erano di oggettivamente più belle, da Helena Christensen a Christy Turlington. Ma, in quella improbabile pubblicità in cui era accovacciata su una spiaggia e in braccio aveva una bottiglia di profumo grande come una delle damigiane che il contadino tentava di ammollarti quando andavi in campagna, al grido «Lo facciamo noi, è genuino», e tu sapevi che avresti avuto mal di testa per giorni; in quella ...