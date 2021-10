La terapia genica fa riacquistare la vista a 10 bambini (Di martedì 19 ottobre 2021) Dieci bambini, provenienti da diverse regioni del Centro e del Nord Italia, hanno riacquistato la vista grazie alla prima terapia genica, voretigene neparvovec di Novartis, per distrofie retiniche ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) Dieci, provenienti da diverse regioni del Centro e del Nord Italia, hanno riacquistato lagrazie alla prima, voretigene neparvovec di Novartis, per distrofie retiniche ...

