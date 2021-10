La storia della bicicletta rubata (e ritrovata) al ragazzino che l'aveva avuta per il diploma (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - Gli avevano rubato la bici regalata dai genitori per la promozione ma i poliziotti del Commissariato di Cassino l'hanno ritrovata e riconsegnata al un tredicenne disperato da giorni. È tornato a sorridere Alessandro, 13 anni, quando gli agenti gli hanno riconsegnato la sua mountain bike: i suoi genitori, con grandissimi sacrifici, l'avevano acquistata lo scorso giugno per premiare il ragazzino studioso. Il furto era avvenuto lo scorso fine settimana quando Alessandro, uscendo dal barbiere, non aveva più trovato la sua bici, che aveva provveduto a bloccare con catena e lucchetto a un palo della pubblica illuminazione. Disperato e in lacrime aveva telefonato alla madre che a sua volta aveva chiesto aiuto al 113. Il 13enne e i ... Leggi su agi (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - Glino rubato la bici regalata dai genitori per la promozione ma i poliziotti del Commissariato di Cassino l'hannoe riconsegnata al un tredicenne disperato da giorni. È tornato a sorridere Alessandro, 13 anni, quando gli agenti gli hanno riconsegnato la sua mountain bike: i suoi genitori, con grandissimi sacrifici, l'no acquistata lo scorso giugno per premiare ilstudioso. Il furto era avvenuto lo scorso fine settimana quando Alessandro, uscendo dal barbiere, nonpiù trovato la sua bici, cheprovveduto a bloccare con catena e lucchetto a un palopubblica illuminazione. Disperato e in lacrimetelefonato alla madre che a sua voltachiesto aiuto al 113. Il 13enne e i ...

Advertising

peppeprovenzano : Dalla crisi più dura della nostra storia si può uscire a #sinistra. Grazie ai nostri sindaci, su tutti a… - guerini_lorenzo : I musei militari sono la straordinaria testimonianza delle nostre tradizioni e valori. E il Museo Storico degli… - repubblica : Nei risultati dei ballottaggi per le elezioni comunali la sconfitta più umiliante della destra e uno dei successi p… - Loredanataberl1 : RT @DiegoFusaro: Cercheranno di farvi scambiare gli amici per nemici e i nemici per amici. Ma voi, in cuor vostro, già sapete chi sono real… - francescasgro : RT @LaFranci27: Affondano le loro radici nel più feroce totalitarismo della Storia, sempre al governo senza elezioni, controllano magistrat… -

Ultime Notizie dalla rete : storia della Trattorie: la migliore d'Italia è quella di Giovanni Milana a Olevano Romano ... per gustare gli autentici sapori di una cucina di territorio raffinata ma fedele alla sua storia. ... che progredisce sul binario della ricerca e della valorizzazione del territorio, dei suoi prodotti ...

Tutto quello che dovete sapere sul nuovo digitale terrestre Nove reti della Rai (Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Premium, Rai Gulp, Rai Yoyo, Rai Storia, Rai Sport+HD e Rai Scuola) e sei reti di Mediaset (TgCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 ...

Ferrania, in un film la storia della fabbrica La Stampa Francesco: «Dobbiamo reagire alla cultura dello scarto» Ricevuti in udienza i membri della Biomedical University Foundation dell'Università Campus Bio-Medico. «Mettere il malato prima della malattia, essenziale in ogni campo» ...

I fratelli De Filippo, dal 13 al 15 dicembre al cinema È l'inizio del Novecento, i tre fratelli Peppino, Titina ed Eduardo, vivono con la bella e giovane madre, Luisa De Filippo. In famiglia un padre non c'è, o meglio si nasconde nei panni dello "zio" Edu ...

... per gustare gli autentici sapori di una cucina di territorio raffinata ma fedele alla sua. ... che progredisce sul binarioricerca evalorizzazione del territorio, dei suoi prodotti ...Nove retiRai (Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Premium, Rai Gulp, Rai Yoyo, Rai, Rai Sport+HD e Rai Scuola) e sei reti di Mediaset (TgCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 ...Ricevuti in udienza i membri della Biomedical University Foundation dell'Università Campus Bio-Medico. «Mettere il malato prima della malattia, essenziale in ogni campo» ...È l'inizio del Novecento, i tre fratelli Peppino, Titina ed Eduardo, vivono con la bella e giovane madre, Luisa De Filippo. In famiglia un padre non c'è, o meglio si nasconde nei panni dello "zio" Edu ...