La storia del padre che denuncia il figlio 16enne che aveva pestato un compagno di scuola

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 19 ottobre 2021) Una decisione difficile, ma indispensabile. Questaarriva da Castrolibero, un Comune di 9mila anime in provincia di Cosenza. Unche trova il coraggio dire il proprioche ha picchiato – costringendolo al ricovero in Pronto Soccorso – un suodi. Una vicenda che racconta di come, spesso e volentieri, sia difficile per i genitori rendersi conto di ciò che fanno i propri figli. Ma si racconta anche come ci sia il tempo per recuperare e restituire al mondo un senso di educazione in linea con il proprio ruolo genitoriale.chepicchiato undi“Se davvero voglio aiutare miodevo ...