La sfida digitale del PNRR e la ripresa post-Covid secondo i commercialisti (Di martedì 19 ottobre 2021) Il PNRR come sfida cruciale, una reale possibilità di cambiamento per l’Italia: il 91% dei commercialisti ritiene che sarebbe un grave danno non utilizzarlo in maniera consona, per il 62% si tratta dell’ultima possibilità per il nostro sistema Paese. La ricerca di TeamSystem, effettuata in collaborazione con Kantar, ha privilegiato la lente d’ingrandimento dei commercialisti in duplice veste: come primi attori della ripresa e come spia dello stato di salute dei loro clienti, ovvero microimprese e PMI. La crisi ha avuto importanti ricadute anche sul settore preso in esame, ma in maniera minore rispetto a microimprese e PMI, coinvolte nella stessa ricerca. Solo un commercialista su due ha dovuto richiedere aiuti statali, contro le 7 PMI su 10 e il 64% delle microimprese. Solo il 7% dei ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 19 ottobre 2021) Ilcomecruciale, una reale possibilità di cambiamento per l’Italia: il 91% deiritiene che sarebbe un grave danno non utilizzarlo in maniera consona, per il 62% si tratta dell’ultima possibilità per il nostro sistema Paese. La ricerca di TeamSystem, effettuata in collaborazione con Kantar, ha privilegiato la lente d’ingrandimento deiin duplice veste: come primi attori dellae come spia dello stato di salute dei loro clienti, ovvero microimprese e PMI. La crisi ha avuto importanti ricadute anche sul settore preso in esame, ma in maniera minore rispetto a microimprese e PMI, coinvolte nella stessa ricerca. Solo un commercialista su due ha dovuto richiedere aiuti statali, contro le 7 PMI su 10 e il 64% delle microimprese. Solo il 7% dei ...

Advertising

SilvioSsalvat : RT @CamarcaCarmen: La nuova sfida non è l' #innovazione #digitale ma la #governance digitale. @Floridi, Professor of Philosophy and Ethics… - IrvinsWelsh : RT @CamarcaCarmen: La nuova sfida non è l' #innovazione #digitale ma la #governance digitale. @Floridi, Professor of Philosophy and Ethics… - startzai : RT @CamarcaCarmen: La nuova sfida non è l' #innovazione #digitale ma la #governance digitale. @Floridi, Professor of Philosophy and Ethics… - giuferre : RT @CamarcaCarmen: La nuova sfida non è l' #innovazione #digitale ma la #governance digitale. @Floridi, Professor of Philosophy and Ethics… - Floridi : RT @CamarcaCarmen: La nuova sfida non è l' #innovazione #digitale ma la #governance digitale. @Floridi, Professor of Philosophy and Ethics… -

Ultime Notizie dalla rete : sfida digitale Napoli - Legia, dove vederla e le formazioni: Turnover di Spalletti - Partite ... nonchè in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming su Dazn. Telecronaca DAZN ... Su Sky e TV8, invece, sarà Maurizio Compagnoni a raccontare la sfida con il commento tecnico di ...

Porto - Milan, probabili formazioni e dove vederla ... Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La sfida dei rossoneri sarà visibile anche in chiaro su Canale 5. Per gli appassionati che ...

Pmi alla sfida digitale, Simest mette sul piatto 1,2... CorCom Inter alla prova Sheriff, un passo falso e addio Champions: le probabili formazioni e dove vedere la gara in Tv La sfida di San Siro avrà inizio alle 21 e sarà in diretta su Sky Sport Action, Sky Sport 253 (satellite e internet), Sky Sport 484 (digitale terrestre) e Sky Sport 4K. Nerazzurri alla ricerca del pri ...

Porto-Milan, probabili formazioni e dove vederla Porto-Milan si gioca questa sera, martedì 19 ottobre 2021 alle ore 21. Il match dei rossoneri sarà valido per il terzo turno del girone di Champions League. Dopo due sconfitte, gli uomini di Stefano P ...

... nonchè in chiaro su TV8 (canale 8 delterrestre) e in streaming su Dazn. Telecronaca DAZN ... Su Sky e TV8, invece, sarà Maurizio Compagnoni a raccontare lacon il commento tecnico di ...... Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 delterrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Ladei rossoneri sarà visibile anche in chiaro su Canale 5. Per gli appassionati che ...La sfida di San Siro avrà inizio alle 21 e sarà in diretta su Sky Sport Action, Sky Sport 253 (satellite e internet), Sky Sport 484 (digitale terrestre) e Sky Sport 4K. Nerazzurri alla ricerca del pri ...Porto-Milan si gioca questa sera, martedì 19 ottobre 2021 alle ore 21. Il match dei rossoneri sarà valido per il terzo turno del girone di Champions League. Dopo due sconfitte, gli uomini di Stefano P ...