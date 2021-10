La senatrice "No green pass" è entrata in Senato senza esibire la carta verde (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - Non ha voluto esibire il green pass entrando in ufficio e neanche a palazzo Madama. È stata quindi segnalata dagli assistenti parlamentari ai questori, ma la senatrice di Aletrnativa C'è Bianca Laura Granato è arrivata a palazzo Madama per prendere parte ai lavori della commissione Affari costituzionali dove è obbligatorio esibire il 'passaporto verde'. Ora bisognerà capire se anche in Aula sarà possibile l'accesso a partire dalle ore 16:30 con l'assemblea convocata per l'informativa del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. I lavori della prima commissione del Senato a cui ha preso parte la senatrice Granato sono stati sospesi. È stato il presidente della Affari costituzionali, Dario Parrini, a comunicare lo stop dopo essere stato ... Leggi su agi (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - Non ha volutoilentrando in ufficio e neanche a palazzo Madama. È stata quindi segnalata dagli assistenti parlamentari ai questori, ma ladi Aletrnativa C'è Bianca Laura Granato è arrivata a palazzo Madama per prendere parte ai lavori della commissione Affari costituzionali dove è obbligatorioil 'aporto verde'. Ora bisognerà capire se anche in Aula sarà possibile l'accesso a partire dalle ore 16:30 con l'assemblea convocata per l'informativa del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. I lavori della prima commissione dela cui ha preso parte laGranato sono stati sospesi. È stato il presidente della Affari costituzionali, Dario Parrini, a comunicare lo stop dopo essere stato ...

