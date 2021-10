La senatrice Granato si rifiuta di esibire il green pass e viene sospesa, l’annuncio di Casellati: “Interdizione ai lavori per 10 giorni” (Di martedì 19 ottobre 2021) “È vietato l’accesso al Senato al Parlamentare che non esibisce il green pass. Laddove si verifichi un accesso non consentito viene erogata una sanzione di divieto d’accesso e l’Interdizione ai lavori parlamentari per 10 giorni”. È l’annuncio fatto in Aula a Palazzo Madama dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati dopo quanto accaduto con la senatrice dell’Alternativa c’è Bianca Laura Granato che si è rifiutata di mostrare la certificazione all’ingresso. l’annuncio è stato seguito dall’applauso dell’Aula. Quindi Casellati ha continuato: “Per tali ragioni, il consiglio dispone con efficacia immediata la sanzione alla senatrice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) “È vietato l’accesso al Senato al Parlamentare che non esibisce il. Laddove si verifichi un accesso non consentitoerogata una sanzione di divieto d’accesso e l’aiparlamentari per 10”. Èfatto in Aula a Palazzo Madama dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Albertidopo quanto accaduto con ladell’Alternativa c’è Bianca Laurache si èta di mostrare la certificazione all’ingresso.è stato seguito dall’applauso dell’Aula. Quindiha continuato: “Per tali ragioni, il consiglio dispone con efficacia immediata la sanzione alla...

