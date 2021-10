La senatrice Granato rifiuta di esibire il Green Pass: "Misura inutile e repressiva" (Di martedì 19 ottobre 2021) La senatrice Laura Granato di L'Alternativa c'è (Ace) è entrata dentro Palazzo Madama rifiutando di mostrare il suo Green Pass e sta partecipando alla seduta della Commissione Affari costituzionali, ... Leggi su globalist (Di martedì 19 ottobre 2021) LaLauradi L'Alternativa c'è (Ace) è entrata dentro Palazzo Madamando di mostrare il suoe sta partecipando alla seduta della Commissione Affari costituzionali, ...

