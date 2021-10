“La scuola cattolica e la censura che genera ignoranza”: la riflessione del giovane attore (Di martedì 19 ottobre 2021) Fa discutere la censura al film “La scuola cattolica”, uscito il 7 ottobre ed ispirato al Massacro del Circeo. Nella pellicola, che vede alla regia Stefano Mordini, recita anche il giovane attore aquilano Alessandro Cantalini, nel ruolo di Picchiatello “Pik” Martirolo. Sul tema, si è lasciato andare ad una riflessione. La decisione di imporre il divieto agli under 18 è stata presa dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, con la seguente motivazione: “Il film presenta una narrazione filmica che ha come suo punto centrale la sostanziale equiparazione della vittima e del carnefice. In particolare i protagonisti della vicenda pur partendo da situazioni sociali diverse, finiscono per apparire tutti incapaci di comprendere la situazione in cui si trovano ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 ottobre 2021) Fa discutere laal film “La”, uscito il 7 ottobre ed ispirato al Massacro del Circeo. Nella pellicola, che vede alla regia Stefano Mordini, recita anche ilaquilano Alessandro Cantalini, nel ruolo di Picchiatello “Pik” Martirolo. Sul tema, si è lasciato andare ad una. La decisione di imporre il divieto agli under 18 è stata presa dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, con la seguente motivazione: “Il film presenta una narrazione filmica che ha come suo punto centrale la sostanziale equiparazione della vittima e del carnefice. In particolare i protagonisti della vicenda pur partendo da situazioni sociali diverse, finiscono per apparire tutti incapaci di comprendere la situazione in cui si trovano ...

Advertising

_justafirefly : consiglio spassionato: guardate 'la scuola cattolica' al cinema - NinaViolaM : Visto La scuola cattolica. Ritorno in macchina in silenzio totale e terrore dopo aver parcheggiato fino a che non s… - sex_abuse_news : LA SCUOLA CATTOLICA (2021) Trailer del Film di Crimine con Riccardo Scamarcio e Valeria Golino - Zurgdrorn : Ho appena visto il film “La scuola cattolica” Vedetelo. - matildebosetti : rece umile non richiesta su la scuola cattolica non sarò breve. partiamo col dire che gli attori sono stati pazzesc… -