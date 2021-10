La Salernitana ha il peggior attacco della Serie A (Di martedì 19 ottobre 2021) Per la Salernitana contro lo Spezia è arrivata la sesta sconfitta in otto gare di A, che è costata la panchina a Fabrizio Castori. La squadra ha subito la rimonta dei liguri come all’esordio in campionato contro il Bologna, quando andò in vantaggio per ben due volte senza però alla fine raccogliere punti. Dopo aver subito un doppio 4-0 consecutivo (contro Roma e Torino), Castori ha risistemato la formazione, che ha iniziato così a subire meno reti; è rimasto però il problema del reparto avanzato, il peggiore della massima divisione, nonostante i giocatori di buona qualità. Tranne che nella partita col Verona (terminata 2-2), la Salernitana non ha mai recuperato da una situazione di svantaggio, ma anzi ha dimostrato di non saper tenere botta dopo il sorpasso avversario. A deludere sono stati soprattutto Bonazzoli e ... Leggi su footdata (Di martedì 19 ottobre 2021) Per lacontro lo Spezia è arrivata la sesta sconfitta in otto gare di A, che è costata la panchina a Fabrizio Castori. La squadra ha subito la rimonta dei liguri come all’esordio in campionato contro il Bologna, quando andò in vantaggio per ben due volte senza però alla fine raccogliere punti. Dopo aver subito un doppio 4-0 consecutivo (contro Roma e Torino), Castori ha risistemato la formazione, che ha iniziato così a subire meno reti; è rimasto però il problema del reparto avanzato, ilmassima divisione, nonostante i giocatori di buona qualità. Tranne che nella partita col Verona (terminata 2-2), lanon ha mai recuperato da una situazione di svantaggio, ma anzi ha dimostrato di non saper tenere botta dopo il sorpasso avversario. A deludere sono stati soprattutto Bonazzoli e ...

Advertising

FrancescoRapone : @MasSo74 totale controllo del gioco con la Juve arroccata come la peggior Salernitana. Se non trovi sbocchi tieni palla e la fai girare - sportli26181512 : Spezia-Salernitana: Sky o Dazn? Dove vederla in tv e streaming: Spezia-Salernitana: Sky o Dazn? Dove vederla in tv… -