La Roma alza la voce, troppi fischi a sfavore (Di martedì 19 ottobre 2021) La Roma è indignata con Orsato . La società giallorossa non commenta, ma ritiene di aver avuto un danno dalla direzione di gara dell'arbitro. Non è la prima volta che accade in questa stagione. A ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 19 ottobre 2021) Laè indignata con Orsato . La società giallorossa non commenta, ma ritiene di aver avuto un danno dalla direzione di gara dell'arbitro. Non è la prima volta che accade in questa stagione. A ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma alza La Roma alza la voce, troppi fischi a sfavore L'arbitraggio di Orsato è stato a senso unico, con una serie di errori, non solo in occasione del rigore, che hanno penalizzato la Roma. Tiago Pinto tornerà a parlarne giovedì prima della partita di ...

Il sindaco di Roma c'è, ma è stato eletto solo da una larghissima minoranza A vedere l'affluenza che si e registrata nei vari quartieri di Roma sembra che proprio i senza voce ... Covid, la Ue alza la voce: dobbiamo sapere come è iniziata la pandemia Videoconferenza stampa ...

La Roma alza la voce, troppi fischi a sfavore
La Roma è indignata con Orsato. La società giallorossa non commenta, ma ritiene di aver avuto un danno dalla direzione di gara dell'arbitro. Non è la prima volta che accade in questa stagione.

Marco Esposito Roberto Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma. Una vittoria L'ex ministro ha ottenuto circa 565mila voti su oltre 2,3 milioni di aventi diritto. Una vittoria netta quella del candidato del centrosinistra, che supera Enrico Michetti di circa venti punti: 60% a ...

L'arbitraggio di Orsato è stato a senso unico, con una serie di errori, non solo in occasione del rigore, che hanno penalizzato la Roma. Tiago Pinto tornerà a parlarne giovedì prima della partita di ...

Il sindaco di Roma c'è, ma è stato eletto solo da una larghissima minoranza
A vedere l'affluenza che si e registrata nei vari quartieri di Roma sembra che proprio i senza voce ... Covid, la Ue alza la voce: dobbiamo sapere come è iniziata la pandemia

Roberto Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma
L'ex ministro ha ottenuto circa 565mila voti su oltre 2,3 milioni di aventi diritto. Una vittoria netta quella del candidato del centrosinistra, che supera Enrico Michetti di circa venti punti: 60% a ...