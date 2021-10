La protesta di Trieste, il giorno dopo (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - Il fronte della protesta no green pass triestina, a cui si sono aggiunte persone da tutta Italia, è piazza Unità d'Italia dove sono presenti al momento circa duecento persone. E il rischio è che finisca come al porto, con uno sgombero, perché, come confermato all'AGI da fonti della Prefettura, è una manifestazione non autorizzata che viola oltretutto il patto stretto coi contestatori. Stefano Puzzer, rimasto il leader del movimento anche dopo le dimissioni da portavoce del sindacato CLPT, aveva garantito lunedì al prefetto Valerio Valenti che i manifestanti si sarebbero spostati al porto vecchio. Ma così non è avvenuto, anzi i pochi che stamattina erano alla Centrale idrodinamica dove era in programma un presidio si sono trasferiti in piazza, dove c'è gente, come due giovani stesi su un divano rosso, che ci ha dormito pure stanotte. A ... Leggi su agi (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - Il fronte dellano green pass triestina, a cui si sono aggiunte persone da tutta Italia, è piazza Unità d'Italia dove sono presenti al momento circa duecento persone. E il rischio è che finisca come al porto, con uno sgombero, perché, come confermato all'AGI da fonti della Prefettura, è una manifestazione non autorizzata che viola oltretutto il patto stretto coi contestatori. Stefano Puzzer, rimasto il leader del movimento anchele dimissioni da portavoce del sindacato CLPT, aveva garantito lunedì al prefetto Valerio Valenti che i manifestanti si sarebbero spostati al porto vecchio. Ma così non è avvenuto, anzi i pochi che stamattina erano alla Centrale idrodinamica dove era in programma un presidio si sono trasferiti in piazza, dove c'è gente, come due giovani stesi su un divano rosso, che ci ha dormito pure stanotte. A ...

