La Procura Figc sul caso Lotito: «Sconcerto per pena incongrua» (Di martedì 19 ottobre 2021) “Sconcerto per l’irrogazione di sanzioni incongrue e prive di afflittività a fronte di violazioni gravi dei protocolli anti Covid in uno dei periodi più difficili di pandemia nel nostro Paese”. Così fonti vicine alla Procura federale della Figc commentano la sentenza della Corte federale d’Appello che ha inflitto due mesi di inibizione al presidente della Lazio, Claudio Lotito, per il caso tamponi. La Procura federale, che aveva chiesto 10 mesi per il patron biancoceleste, ora attende le motivazioni per decidere se presentare ricorso al Collegio di Garanzia. Leggi su footdata (Di martedì 19 ottobre 2021) “per l’irrogazione di sanzioni incongrue e prive di afflittività a fronte di violazioni gravi dei protocolli anti Covid in uno dei periodi più difficili di pandemia nel nostro Paese”. Così fonti vicine allafederale dellacommentano la sentenza della Corte federale d’Appello che ha inflitto due mesi di inibizione al presidente della Lazio, Claudio, per iltamponi. Lafederale, che aveva chiesto 10 mesi per il patron biancoceleste, ora attende le motivazioni per decidere se presentare ricorso al Collegio di Garanzia.

Advertising

gianni_ceci : RT @Radio1Rai: ??Protocolli #Covid Sconcerto per pena incongrua, si valuterà se fare ricorso. Così la procura federale della @FIGC dopo la s… - titti97370553 : RT @Mau_Romeo: 'Inaspettato' che la Procura Federale @figc non abbia sentito nulla.. Totalmente inaspettato anche il silenzio di @CorSport… - SilviaPrato1 : RT @Mau_Romeo: 'Inaspettato' che la Procura Federale @figc non abbia sentito nulla.. Totalmente inaspettato anche il silenzio di @CorSport… - fisco24_info : Vaccarella (legale Lotito), 'soddisfazione per sentenza, respinte assurde richieste Procura Figc': 'C'è soddisfazio… - StraNotizie : Vaccarella (legale Lotito), 'soddisfazione per sentenza, respinte assurde richieste Procura Figc' -

Ultime Notizie dalla rete : Procura Figc Vaccarella (legale Lotito), 'soddisfazione per sentenza, respinte assurde richieste Procura Figc' ... nel senso che sono state respinte le assurde richieste della Procura che non avevano veramente ... all'Adnkronos dopo la sentenza della Corte federale di appello della Figc, nel processo bis per il ...

Lazio, la Procura FIGC irritata per la sentenza sul caso tamponi ... la Procura della FIGC sarebbe irritata per il verdetto Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo la sentenza sul caso tamponi in casa Lazio la Procura dell FIGC sarebbe irritata per il ...

Sentenza Lotito, dalla Procura Figc filtra irritazione: "Sanzioni incongrue" La Gazzetta dello Sport Vaccarella (legale Lotito), ‘soddisfazione per sentenza, respinte assurde richieste Procura Figc’ “C’è soddisfazione per la sentenza, nel senso che sono state respinte le assurde richieste della Procura che non avevano veramente ragion d’essere”. Queste le parole del prof. Romano Vaccarella, legal ...

Caso tamponi, sentenza troppo morbida per la Procura della FIGC Dopo la sentenza della Corte federale sul caso tamponi,la Procura della FIGC è irritata dal verdetto leggero contro la Lazio Dopo la sentenza sul caso tamponi, la Procura della FIGC sarebbe irritata p ...

... nel senso che sono state respinte le assurde richieste dellache non avevano veramente ... all'Adnkronos dopo la sentenza della Corte federale di appello della, nel processo bis per il ...... ladellasarebbe irritata per il verdetto Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo la sentenza sul caso tamponi in casa Lazio ladellsarebbe irritata per il ...“C’è soddisfazione per la sentenza, nel senso che sono state respinte le assurde richieste della Procura che non avevano veramente ragion d’essere”. Queste le parole del prof. Romano Vaccarella, legal ...Dopo la sentenza della Corte federale sul caso tamponi,la Procura della FIGC è irritata dal verdetto leggero contro la Lazio Dopo la sentenza sul caso tamponi, la Procura della FIGC sarebbe irritata p ...