La Polonia alla Ue: "Non accettiamo ricatti". Von der leyen: "Pronti a diverse opzioni" (Di martedì 19 ottobre 2021) Al centro del dibattito la recente sentenza della corte costituzionale polacca che mette in dubbio la sovranità dei trattati europei rispetto a quelli degli stati nazionali. Tra le opzioni possibili nei confronti della Polonia la procedura di infrazione e meccanismo di condizionalità

