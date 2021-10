La polizia indaga sull’associazione neonazista “Ordine di Hagal” | 26 persone coinvolte

(Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dalle prime ore di questa mattina ladi Stato di Napoli, su delega del Procuratore della Repubblica del capoluogo campano, sta eseguendo perquisizioni domiciliari nei confronti di 26te per associazione sovversiva di matricee suprematista nell’ambito di una complessa indagine svolta dalla Digos partenopea e dalla Direzione Centraledi Prevenzione – Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Interno. Le perquisizioni, che interessano le province di Napoli, Caserta, Avellino, Siena, Roma, Torino, Ragusa, Lecce e Ferrara, sono eseguite dai rispettivi uffici Digos e con la collaborazione del Servizio dellaPostale e delle Comunicazioni. AGGIORNAMENTO – Al centro delle indagini per ...

Sono in tutto 44 gli indagati dell'inchiesta "Mala Pigna" che ha fatto luce su un traffico di rifiuti gestito dalla cosca Piromalli di Gioia Tauro. Tra i destinatari dell'ordinanza, ci sarebbe anche l ...
indagini nei confronti di 26 persone in tutta Italia per associazioni dalla matrice neonazistai. i digos hanno perquisito le abitazioni ...