“La pancia? C’è ancora. E va bene così”. Paola Turani sul corpo post parto (Di martedì 19 ottobre 2021) Sono passati 10 giorni dalla nascita del piccolo Enea Francesco, il figlio di Paola Turani e del marito Riccardo Serpellini. La famiglia ha cominciato la sua nuova vita a casa, circondata dai cani della coppia e alle prese con ritmi e abitudini inedite, dettate dal piccolo Enea e i suoi bisogni. Tra una poppata e l’altra però, Paola Turani ha deciso di raccontare non solo la sua esperienza col parto con una serie di foto di quei momenti concitati pubblicati su Instagram; ma anche rispondendo ad alcune delle domande più gettonate dei suoi followers su come stia vivendo i primi momenti con Enea. NewsMamme VIP Paola Turani sui primi giorni da mamma: "Il cambiamento più bello, ma che fatica" "Nuovi ritmi, nuovo equilibrio, ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 19 ottobre 2021) Sono passati 10 giorni dalla nascita del piccolo Enea Francesco, il figlio die del marito Riccardo Serpellini. La famiglia ha cominciato la sua nuova vita a casa, circondata dai cani della coppia e alle prese con ritmi e abitudini inedite, dettate dal piccolo Enea e i suoi bisogni. Tra una poppata e l’altra però,ha deciso di raccontare non solo la sua esperienza colcon una serie di foto di quei momenti concitati pubblicati su Instagram; ma anche rispondendo ad alcune delle domande più gettonate dei suoi followers su come stia vivendo i primi momenti con Enea. NewsMamme VIPsui primi giorni da mamma: "Il cambiamento più bello, ma che fatica" "Nuovi ritmi, nuovo equilibrio, ...

