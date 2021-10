La mobilità elettrica protagonista di Eicma 2021 (Di martedì 19 ottobre 2021) Ciclomotori, scooter e moto elettriche, ma anche micromobilità e, soprattutto eBike. Il presente e il futuro della mobilità su due ruote a emissioni zero si ritrovano nuovamente in Eicma. È infatti molto ricco anche il parterre delle imprese del settore e delle realtà della filiera legate ai servizi e alla produzione di parti, componenti e accessori, che esporranno all’Edizione numero 78 dell’Esposizione internazionale delle due ruote, in programma dal 23 al 28 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho (le giornate del 23 e del 24 sono riservate alla stampa e agli operatori). Tra queste, nell’ambito dei costruttori dei veicoli elettrici, saranno presenti importanti brand come, ad esempio, Zero Motorcycle, Vmoto Soco, Niu, Cake, Ox Motorcycles, Yadea, Ottobike, Soriano Motori, Wayel, Revolt, Horwin, Verge Motorcycles, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 19 ottobre 2021) Ciclomotori, scooter e moto elettriche, ma anche microe, soprattutto eBike. Il presente e il futuro dellasu due ruote a emissioni zero si ritrovano nuovamente in. È infatti molto ricco anche il parterre delle imprese del settore e delle realtà della filiera legate ai servizi e alla produzione di parti, componenti e accessori, che esporranno all’Edizione numero 78 dell’Esposizione internazionale delle due ruote, in programma dal 23 al 28 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho (le giornate del 23 e del 24 sono riservate alla stampa e agli operatori). Tra queste, nell’ambito dei costruttori dei veicoli elettrici, saranno presenti importanti brand come, ad esempio, Zero Motorcycle, Vmoto Soco, Niu, Cake, Ox Motorcycles, Yadea, Ottobike, Soriano Motori, Wayel, Revolt, Horwin, Verge Motorcycles, ...

