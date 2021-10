La missione impossibile del nuovo capo dell’opposizione a Orbán

(Di martedì 19 ottobre 2021) Una Unione in salsa ungherese. Il paragone con la variegata coalizione italiana vincente del 2006 può aiutare a descrivere il cartello delle opposizioni che il prossimo aprile fronteggerà Viktorin Ungheria e che comprende partiti molto diversi tra loro, dal centro sinistra di Coalizione democratica fino ai liberali di Momentum e addirittura all’estrema destra del Jobbik. Adesso c’è anche un candidato premier: è il sindaco di Hódmez?vásárhely Péter Màrki-Zay, candidatosi come indipendente e chiamato ora a trovare una sintesi tra tutte le anime della coalizione. Tra i seicentomila ungheresi che domenica 17 ottobre hanno espresso il loro voto Màrki-Zay ha ottenuto il 56,7 per cento dei voti, mentre l’eurodeputata Klara Dobrev, esponente di Coalizione democratica e in testa dopo il primo turno, ha ottenuto il 43,3 percento. «Una battaglia è vinta, ma la guerra non ...

