"La migliore offerta": il 'Falso d'amore' di Giuseppe Tornatore stasera in tv (Di martedì 19 ottobre 2021) Una mano delicata, accarezza le opere d'arte con un fremito. Come un'alito di vento muoverebbe un filo d'erba. È il battitore d'aste più richiesto, di fama internazionale. Con un tocco riconosce un falso da un'autentico. Virgil Oldman (Geoffrey Rush), ama l'arte più delle donne, perché "I sentimenti umani sono come le opere, si possono simulare." "La migliore offerta", stasera in tv: in fondo una storia d'amore, perché "La massima forma di perversione sessuale è la castità". Come una tela ha i suoi chiaroscuri, e le ombre, così nel film la verità è mescolata alla finzione; il regista Giuseppe Tornatore, ha volutamente coinvolto lo spettatore in un gioco sottile, dove si confonde tra verità e falsità; al pari di un dipinto, che cela l'autenticità o la finzione. Nel 2013 "La migliore offerta"

"La migliore offerta": il 'Falso d'amore' di Giuseppe Tornatore stasera in tv Metropolitan Magazine Unieuro Sottoprezzo: il nuovo volantino valido fino al 24 ottobre Unieuro pubblica il nuovo volantino, chiamato SottoPrezzo, ricco di offerte su svariate tipologie di prodotti. Fino al 24 ottobre, presso i negozi fisici aderenti e sullo shop online, potrete acquista ...

La migliore offerta, stasera su Cine 34 il film girato anche a Trieste Trieste ancora protagonista in Tv. Stasera, martedì 19 ottobre 2021, su Cine 34 (canale 34 del digitale terrestre) dalle 21.00 andrà in onda "La migliore offerta", film di Giuseppe Tornatore girato da ...

