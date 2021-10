"La Meloni da oggi torna ad essere una peracottara pesciaola". Guido Crosetto durissimo: che vergogna questa sinistra (Di martedì 19 ottobre 2021) Le amministrative sono finite e Giorgia Meloni può tirare un sospiro di sollievo: la sinistra la lascerà stare per un po'. Lo crede Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d'Italia ma da tempo lontano dalla politica. "Anche per questa volta il pericolo dell'insediamento di un regime nazi-fascista è scongiurato. - cinguetta su Twitter Crosetto in chiave del tutto polemica -. Riemergerà con estrema gravità, nei 45/60 giorni prima della prossima scadenza elettorale. La Meloni da oggi torna ad essere una peracottara pesciaiola della Garbatella". Il tweet al vetriolo fa riferimento agli insulti che Partito democratico e compagni hanno riserbato per lungo tempo alla Meloni. La stessa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Le amministrative sono finite e Giorgiapuò tirare un sospiro di sollievo: lala lascerà stare per un po'. Lo crede, fondatore di Fratelli d'Italia ma da tempo lontano dalla politica. "Anche pervolta il pericolo dell'insediamento di un regime nazi-fascista è scongiurato. - cinguetta su Twitterin chiave del tutto polemica -. Riemergerà con estrema gravità, nei 45/60 giorni prima della prossima scadenza elettorale. Ladaadunapesciaiola della Garbatella". Il tweet al vetriolo fa riferimento agli insulti che Partito democratico e compagni hanno riserbato per lungo tempo alla. La stessa ...

