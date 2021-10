La lettera di Chico Forti ad Alfonso Signorini | Jo Squillo e al pubblico del GFVip

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ladiad, Joe alal Grande Fratello Vip. Ecco le sue parole “Joancora non lo sa: ci è arrivata una nota della Farnesina, sollecitata da noi, sulla situazione di. E addirittura, lo stessodal suo luogo di detenzione ha scritto una mail a me e a Jo”. Questo l’annuncio distasera nel corso della diretta su Canale 5 di “Grande Fratello Vip”, il reality prodotto da Endemol Shine Italy. La scorsa puntata, Joaveva chiesto aggiornamenti su, annunciando uno sciopero della fame che ha ...

Forti,a Jo Squillo e Signorini/ "GF VIP siete la mia fenice mediatica" "Ha ragione Katia. Abbiamo visto tutto", interviene Sonia Bruganelli dallo studio, e Carmen ribatte: "Io me ne ...LadiForti per Jo Squillo: "Grande sorella" Lette queste prime righe, il conduttore ha poi lasciato spazio allacheha scritto a Jo Squillo. "Grande sorella, il tuo ...Poi, collegandosi con Jo: “Mi hai chiesto di interessarmi sulla vicenda, io l’ho fatto. Successivamente il conduttore ha letto una nota della Farnesina e una mail dello stesso Chico Forti. Ho contatta ...Da Natale 2020 non ci sono stati più aggiornamenti sulla situazione di Chico Forti, l’italiano che sta scontando l’ergastolo negli Stati Uniti per omicidio. Quasi un anno fa il ministro Luigi Di Maio ...