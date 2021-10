La Lega fa la giostrina anche sulla manovra

(Di martedì 19 ottobre 2021) Quando Mario Draghi sta per chiudere la riunione del Consiglio dei ministri a palazzo Chigidopo oltre due ore, dalle sedie dei leghisti arriva una richiesta: diamo il via libera, ma vogliamo mettere a verbale una “riserva politica” sul superamento di quota 100. Il premier annuisce e il Documento programmatico di bilancio ottiene il via libera. All’unanimità, votano sìi tre ministri del Carroccio Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia e Erika Stefani. Non passa neppure un’ora e Matteo Salvini ci mette il cappello: “Sulle pensioni ci sono diverse ipotesi in ballo”, insomma nulla è deciso e comunque “escludo qualsiasi ritorno alla Fornero”. Sono parole che provano ad arginare la grande sconfitta maturata propriomisura bandiera, tra l’altro nello stesso giorno in cui i 5 stelle incassano un ...

Quando Mario Draghi sta per chiudere la riunione del Consiglio dei ministri a palazzo Chigi sulla manovra dopo oltre due ore, dalle sedie occupate dai leghisti arriva una richiesta: diamo il via liber ...Aretino, 59 anni, da sempre legato a Forza Nuova e pregiudicato anche per reati comuni: ripreso dentro la sede del sindacato ...